SBI Holdings совместно с РКИФ инвестирует в Совкомбанк

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Японская корпорация SBI Holdings присоединилась к консорциуму инвесторов в Совкомбанк, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Соответствующее объявление было сделано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума.

Ранее Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) совместно с консорциумом ведущих ближневосточных фондов заявили о намерении инвестировать в Совкомбанк посредством выкупа миноритарного пакета акций банка.

"Расширение консорциума позволит Совкомбанку направить дополнительные средства на развитие бизнеса в России, а также станет очередным шагом к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) банка", — отметили в РФПИ.

В мае 2018 года SBI Holdings и РФПИ подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий.

"Мы рады объявить о первой совместной инвестиции с SBI Holdings, которая является стратегическим партнером РФПИ по многим направлениям. Мы будем и дальше развивать сотрудничество с SBI Holdings в различных сферах и готовимся объявить о новых совместных инвестициях в ближайшее время", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.