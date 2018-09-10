Абэ анонсировал ряд встреч с Путиным в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на 2019 год намечен ряд двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что возможность визита Путина в Японию в предварительном плане рассматривается на 2019 год в привязке к "двадцатке".
Саммит "Группы двадцати" (G20) пройдет в японской Осаке в 2019 году.
Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.