Абэ анонсировал ряд встреч с Путиным в 2019 году

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на 2019 год намечен ряд двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы будем встречаться во время различных международных конференций. Мы встретимся в Осаке на "двадцатке", потом в Токио вместе закроем перекрестные годы, мы только что договорились об этом", — сказал Абэ после переговоров с Путиным.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что возможность визита Путина в Японию в предварительном плане рассматривается на 2019 год в привязке к "двадцатке".

Саммит "Группы двадцати" (G20) пройдет в японской Осаке в 2019 году.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.