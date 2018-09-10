Россия и Япония договорились о третьей бизнес-миссии на Дальний Восток

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия и Япония условились организовать третью миссию японского бизнеса на Южные Курильские острова, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Условились провести до конца этого года третью японско-российскую бизнес-миссию на Южные Курильские острова, после чего состоится четвертый раунд переговоров по совместной деятельности", — сказал Путин.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.