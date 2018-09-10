Россия и Япония договорились о третьей бизнес-миссии на Дальний Восток

15:3810.09.2018
(обновлено: 15:58 10.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия и Япония условились организовать третью миссию японского бизнеса на Южные Курильские острова, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Условились провести до конца этого года третью японско-российскую бизнес-миссию на Южные Курильские острова, после чего состоится четвертый раунд переговоров по совместной деятельности", — сказал Путин.
Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
Четвертый Восточный экономический форум.