В Ульяновской области в 2018 году отремонтировали 65 км дорог

УЛЬЯНОВСК, 10 сен — РИА Новости. В Ульяновской области за текущий год отремонтировали 65 км дорожного полотна по программе "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В общей сложности на ремонт дорог в текущем году область выделила более 10 миллиардов рублей. Средства направляются на строительство, ремонт, содержание дорог, установку дорожных знаков и остановок, нанесение разметки, организацию велодорожек, благоустройство обочины.

"Последние несколько лет мы на дороги направляем огромные суммы. Мы рассчитываем, что предусмотренный объём денежных средств позволит построить, реконструировать и отремонтировать в течение шести лет порядка 460 километров дорог", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Морозова.

В следующем году проект "Безопасные и качественные дороги" в регионе будет продолжен, но организация и порядок выполнения работ претерпят ряд изменений, отмечается в сообщении.

"С 2019 по 2024 год на территории Ульяновской области необходимо привести в нормативное состояние не менее 50% или 2650 километров региональных автомобильных дорог. Для этого мы должны переформатировать мероприятия дорожно-транспортной отрасли, объединить в единую концепцию строительство, ремонт, содержание дорог, работы по обеспечению безопасности дорожного движения, а также совершенствование транспортной схемы региона", — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина.

Другие новости региона читайте здесь >>