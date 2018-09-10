Глава Колымы надеется на пересмотр нормативов качества дорог в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сравнивать дороги Магаданской области и других регионов неправильно, нормативы оценки качества дорожного покрытия должны измениться, заявил журналистам, комментируя итоги Госсовета, избранный губернатор Колымы Сергей Носов.

Президент РФ Владимир Путин поручил по итогам заседания Госсовета во Владивостоке доработать перечень поручений и обратил внимание руководителей регионов и глав ведомств на приоритетность работы по развитию Дальнего Востока.

"Говорили о дорогах, о нормативности. Потому что разговоры о состоянии наших дорог магаданских или дорог других регионов в сравнении, наверное, говорить неправильно. Потому что у нас дороги с песчано-гравийным покрытием. Это не норматив XXI века. Много внимания мы этому уделяли. Вопрос звучал, и поручения даны. Начинать надо с этого, конечно", — сказал Носов.

Он добавил, что как и другие главы регионов, получил поручения от президента, которые будет выполнять.

"В рамках обсуждений были подняты все злободневные вопросы, которые звучали на встрече с избирателями. И здравоохранение, и дороги, и жилье. И все темы, которые мы подняли, должны найти отражение в методиках, которые готовят федеральные министерства… Президент напомнил, что все наши программы должны быть сбалансированы. Количество рейсов, жителей, специалистов и так далее. Тут есть над чем поработать и над чем подумать. Поручения регионы получили", — пояснил Носов.

Заседание президиума Госсовета было посвящено обсуждению мер по реализации стратегических задач, определенных указом президента РФ от 7 мая 2018 года в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.