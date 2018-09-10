Путин назвал основное направление сотрудничества с Японией

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Магистральным направлением сотрудничества РФ и Японии является энергетика, изучается сотрудничество по "Сахалину-2", "Арктик СПГ-2" и "Балтийскому СПГ", заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

"Магистральным направлением двустороннего сотрудничества является энергетика. При участии японских компаний в рамках проекта "Ямал СПГ" в июле была запущена вторая технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа. Ведется строительство третьей очереди общей мощностью 16,5 миллионов тонн", — отметил он.

"Прорабатываются возможности подключения японских партнеров к проектам "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2", "Балтийский СПГ", сооружение перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае. Российские и японские фирмы ведут совместную работу по освоению Чаяндинского нефтяного месторождения в Иркутской области", — сказал президент РФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.