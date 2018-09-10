"Новатэк" и японская JOGMEC подписали рамочное соглашение

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Компания "Новатэк" и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) подписали рамочное соглашение.

Подписи под документом поставили глава российского акционерного общества Леонид Михельсон и президент японской корпорации Тецухиро Хосоно.

Церемония подписании документов состоялась по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на полях ВЭФ.

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