Соль не подорожает из-за переименования, заявил Руспродсоюз

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Изменение официального названия используемой в пищу соли, которое произойдет в 2019 году в России, — техническое и не повлечет за собой ущерба ни для потребителей в виде роста цен, ни для производителей, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ (Руспродсоюза) Дмитрий Востриков.

С 2019 года "поваренная" соль исчезнет с полок российских магазинов, ее заменит "пищевая".

"Упаковка заказывается большими тиражами, и внести туда изменения — не такой затратный процесс, поэтому на цене это, естественно, не скажется, просто изменен стандарт как таковой. Ущерб для производителя оцениваем как минимальный", — сказал Востриков.

По словам эксперта, эти изменения нужны для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителя.

"Современные производства не производят соль методом выпаривания. Соль сегодня разрабатывается или открытым способом — каменная соль, которая потом дробится, очищается и упаковывается в пачки. Выварочная соль очень редко бывает на прилавке, это скорее экзотика на сегодняшний день", — пояснил Востриков.