Госкомпании проведут инвентаризацию интеллектуальной собственности

ГОРКИ, 10 сен — РИА Новости. Правительство ТРФ направило в компании с госучастием директивы для проведения инвентаризации интеллектуальной собственности, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Важная тема — создание условий для активного вовлечения в экономический оборот не только новых разработок, но и прав на результаты интеллектуальной деятельности, то есть так называемой интеллектуальной собственности. Сегодня компании, которые проводят различные НИОКРы, работают по госконтрактам и достигают технологичиских результатов, этому вопросу внимания должного не уделяют. Как правило, и это обычно объясняется финансовыми причинами, они не ставят права на результаты интеллектуальной деятельности на баланс компании", — сказал премьер.

Он напомнил, что в прошлой году был упрощено налоговое администрирование в этой сфере, усовершенствован налоговый учет интеллектуальной собственности, и теперь при расчете налога на прибыль не учитывается доход, возникший при постановке на баланс такой собственности.

"Поэтому правительство утвердило и направило директивы представителям государства в компаниях с госучастием… чтобы была проведена инвентаризация, и это в дальнейшем поможет использованию прав на эту интеллектуальную собственность и повысит капитализацию самих компаний. Но этим надо заняться, наконец", — добавил Медведев.