Аксенов озвучил пути модернизации химзавода "Крымский Титан"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Заводу "Крымский Титан", кислотонакопитель которого стал источником химического выброса на севере Крыма, необходимо заменить очищающие фильтры и свести к нулю негативное воздействие на окружающую среду стоков, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. "Крымский титан" был полностью остановлен 9 сентября.

"Здесь главный вопрос – это полная замена фильтров на трубах, которые в атмосферу производят выбросы и соответственно то, что сливалось в так называемый кислотонакопитель. В мирное время даже выговаривать страшно такие названия. Эти стоки должны быть очищены до нуля, практически на выходе должна быть питьевая вода, либо там должно быть вещество, которое нейтрализует полностью воздействие всех этих вредных веществ", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, вопрос по вариантам модернизации завода будет изучен в ближайшие дни.

"Ожидаем сверки планов с руководством завода. Оттуда будем понимать, какие решения будут приняты, чтобы завод сохранить. Но, в любом случае, работать завод, если будет угроза жизни и здоровью граждан или окружающей среде, не будет. Но комплекс мер, которые необходимо выполнить, чтобы могло быть разрешено функционирование предприятия, уже определен. Будем к среде подводить предварительные итоги", — сказал Аксенов.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.