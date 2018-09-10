Чиновники из КНДР впервые выступят на ВЭФ в рамках деловой программы

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Несколько высокопоставленных чиновников Северной Кореи впервые в истории Восточного экономического форума выступят в рамках деловой программы, они примут участие в сессии вместе с представителями российских и южнокорейских компаний.

Как сообщается в программе форума на официальном сайте ВЭФ, на сессии 11 сентября "Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?" планируется четыре участника из Северной Кореи. Заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек и заместитель директора департамента внешних связей министерства железных дорог КНДР Ким Чан Сик выступят со своими докладами. Эксперт департамента внешних связей министерства железных дорог Кан Се Хек и ответственный эксперт этого департамента Ким Сен Чхол примут участие в дискуссии.

В этой же сессии примут участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, генеральный директор СП "РасонКонТранс" Иван Тонких, генеральный директор бюро международных экономических отношений, министерство экономики и финансов Республики Кореи У Бен Ель, вице-президент Korea Railroad Corporation Чун Ин Со и другие.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.