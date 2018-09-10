Чиновники из КНДР впервые выступят на ВЭФ в рамках деловой программы

14:1210.09.2018
(обновлено: 14:54 10.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Несколько высокопоставленных чиновников Северной Кореи впервые в истории Восточного экономического форума выступят в рамках деловой программы, они примут участие в сессии вместе с представителями российских и южнокорейских компаний.
Как сообщается
в программе форума на официальном сайте ВЭФ, на сессии 11 сентября "Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?" планируется четыре участника из Северной Кореи. Заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек и заместитель директора департамента внешних связей министерства железных дорог КНДР Ким Чан Сик выступят со своими докладами. Эксперт департамента внешних связей министерства железных дорог Кан Се Хек и ответственный эксперт этого департамента Ким Сен Чхол примут участие в дискуссии.
В этой же сессии примут участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, генеральный директор СП "РасонКонТранс" Иван Тонких, генеральный директор бюро международных экономических отношений, министерство экономики и финансов Республики Кореи У Бен Ель, вице-президент Korea Railroad Corporation Чун Ин Со и другие.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
Четвертый Восточный экономический форум.