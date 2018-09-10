МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Япония приложит все усилия для того, чтобы добиться конкретных результатов на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. В мероприятии ожидается участие масштабной делегации от правительства и бизнеса Японии, почетным гостем будет премьер-министр Синдзо Абэ. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

По словам посла, положительная атмосфера нынешнего японо-российского экономического сотрудничества оказала благотворное влияние на реальную экономику, "и в первой половине 2018 года объем торговли между Японией и Россией увеличился примерно на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года".

"Японская сторона всеми силами работает над тем, чтобы добиться как можно больше конкретных результатов и на предстоящем Восточном экономическом форуме, с тем чтобы придать дальнейший импульс этой положительной тенденции. Я тоже намерен прилагать усилия к тому, чтобы план сотрудничества (план сотрудничества из восьми пунктов, предложенный ранее премьер-министром Абэ. — Прим. ред.) оказался максимально плодотворным, включая новые проекты", — сказал Кодзуки.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в мае 2016 года Абэ предложил план сотрудничества двух государств из восьми пунктов, включающий сферы здравоохранения, градостроительства, энергетики, диверсификации промышленности.

Как указал Кодзуки, "японо-российское сотрудничество в области экономики развивается с беспрецедентной скоростью под руководством премьер-министра Абэ и президента Путина на основе плана сотрудничества из восьми пунктов". "На момент проведения японо-российской встречи на высшем уровне в мае этого года было создано около 130 проектов частных компаний. Конкретная работа начата приблизительно по половине этих проектов", — пояснил посол.

В частности, по его словам, достигнуты заметные результаты в областях, которые непосредственно ведут к повышению уровня жизни российских граждан. Речь идет о сотрудничестве в области медицины, в частности в вопросе увеличения продолжительности здоровой жизни, а также о партнерстве в сфере создания комфортной городской среды.

Кодзуки напомнил, что на Дальнем Востоке в мае 2018 года открылся реабилитационный центр "Хокуто", который по состоянию на июнь уже принял 462 пациента.

"Кроме того, компания Takeda Pharmaceutical планирует начать в текущем году производство препарата для лечения множественной миеломы. Впервые иностранная компания будет производить в России лекарство от орфанного заболевания", — рассказал посол.

"Кроме того, ведется рассмотрение вопроса о создании центра профилактической медицины и диагностики в хабаровской больнице РЖД, включая проведение удаленных консультаций по заболеваниям", — отметил он.

Как указал посол, в сфере городской среды были проведены практические испытания внедрения систем "умных светофоров" в качестве меры против дорожных пробок. По результатам этих тестов в Москве был подтвержден эффект разгрузки заторов на 40%, а в Воронеже — на 28%.

"Осуществляются поставки свежих овощей, выращенных в теплицах: в Хабаровске прогнозируется производство помидоров, огурцов в объеме около 1,1 тысячи тонн в год", — сказал Кодзуки.

По словам посла, японская проектная фирма разрабатывает для Владивостока программу развития в сфере туризма, жилья, утилизации отходов. Другая японская компания, как указал Кодзуки, "занимается продвижением деревянных домов во Владивостоке, Воронеже и Казани, в некоторых регионах уже начат прием заказов на строительство жилья". "Во Владивостоке также запущен проект по переработке бумажных подгузников медицинского назначения в древесные пеллеты, в Якутске развивается сотрудничество по экологически чистой утилизации отходов: там установлена японская бездымная мусоросжигательная печь", — отметил глава дипмиссии.

"Кроме того, мы приветствуем продвижение создания механизма финансирования, который послужит опорой для плана сотрудничества (из восьми пунктов. — Прим. ред.), например, совместная инвестиционная платформа между Японским банком международного сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций", — подчеркнул посол.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Читайте полный текст интервью >>