Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Поставки российской продукции машиностроения в Японию выросли на 90%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Растет товарооборот. И в прошлом году вырос, и в этом году за первые шесть месяцев еще на 20%. Поставки российской продукции машиностроения выросли на 90%, а текстиля — на 14%, это хорошие показатели", — сказал Путин.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.