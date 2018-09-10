Минсельхоз прокомментировал ситуацию со снижением импорта сухого молока

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит причин для обеспокоенности из-за уменьшения импорта сухого молока в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

"Причин для обеспокоенности в связи со снижением импорта сухих молочных продуктов не наблюдается", — сказали в министерстве. В Минсельхозе также отметили, что молочное животноводство — одно из направлений сельского хозяйства, обладающих наибольшим потенциалом роста в России.

По данным Росстата, в 2017 году общий объем производства молока в РФ вырос на 1,4% — до 31,184 миллиона тонн, а в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах он повысился на 4,1% (до 15,674 миллиона тонн) и на 8,9% (до 2,391 миллиона) соответственно. Увеличение производства сырого молока, указали в министерстве, влечет за собой и рост объемов производства продуктов его переработки, в том числе сухих молочных ингредиентов.

"Их достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны. Минсельхоз ведет работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов. Все письма, полученные Минсельхозом России по вопросам поставок сухого молока, прорабатываются в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе министерства.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Ассоциация предприятий кондитерской промышленности ("Асконд") обратилась с письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором сообщила о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли в связи с запретом на его импорт из Белоруссии. По данным "Асконд", отечественные производители уже не могут покрыть потребности в качественных сухих молочных продуктах.

Россельхознадзор с 6 июня ввел ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Позже ограничения для ряда предприятий были отменены.