Япония отправит новую бизнес-миссию на Курилы

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Япония постарается как можно скорее отправить новую бизнес-миссию на южные Курилы, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

Бизнес-миссия, в состав которой входят японские бизнесмены и чиновники, должна была отправиться в путь 16 августа, но из-за плохой погоды выезд пришлось отложить. На следующий день корабль вышел из порта Немуро на Хоккайдо, но был вынужден вернуться обратно из-за высоких волн. Российские представители, планировавшие принять участие в миссии, также не добрались до островов из-за погодных условий.

"С 16 по 20 августа планировалось направить на острова бизнес-миссию, но, к сожалению, это не состоялось в связи с тем, что представители российской стороны не смогли прибыть на остров Кунашир из-за плохой погоды. Это привело к тому, что нам приходится согласовывать новые сроки поездки", — сказал Кодзуки.

По его словам, этот вопрос обсуждался и в ходе консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Японии и России, которые прошли 30 августа в Москве. "В дальнейшем согласование будет вестись в том числе с учетом итогов данной встречи. Направление бизнес-миссии является договоренностью лидеров двух стран, поэтому мы будем стараться, чтобы поездка состоялась в скорейшие сроки", — подчеркнул посол.

По его мнению, Япония и Россия смогут прийти к решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южнокурильские острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан – ред.) и заключению мирного договора "путем устремленного в будущее подхода, подразумевающего совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения на этой основе". "Мы намерены продолжить активную работу над реализацией совместной хозяйственной деятельности", — добавил он.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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