Япония отправит новую бизнес-миссию на Курилы

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Япония постарается как можно скорее отправить новую бизнес-миссию на южные Курилы, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.
"С 16 по 20 августа планировалось направить на острова бизнес-миссию, но, к сожалению, это не состоялось в связи с тем, что представители российской стороны не смогли прибыть на остров Кунашир из-за плохой погоды. Это привело к тому, что нам приходится согласовывать новые сроки поездки", — сказал Кодзуки.
По его словам, этот вопрос обсуждался и в ходе консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Японии и России, которые прошли 30 августа в Москве. "В дальнейшем согласование будет вестись в том числе с учетом итогов данной встречи. Направление бизнес-миссии является договоренностью лидеров двух стран, поэтому мы будем стараться, чтобы поездка состоялась в скорейшие сроки", — подчеркнул посол.
По его мнению, Япония и Россия смогут прийти к решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южнокурильские острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан – ред.) и заключению мирного договора "путем устремленного в будущее подхода, подразумевающего совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения на этой основе". "Мы намерены продолжить активную работу над реализацией совместной хозяйственной деятельности", — добавил он.
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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