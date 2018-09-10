Муниципалитеты Приангарья получат дополнительную финпомощь из облбюджета

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Правительство Приангарья предлагает направить муниципальным образованиям региона дополнительную финансовую помощь при рассмотрении законопроекта об уточнении областного бюджета.
"Дополнительно изысканные источники предлагается направить на выделение нецелевой финансовой помощи муниципальным образованиям, увеличение предусмотренных для них субвенций на дошкольное и общее образование, инвестиции в объекты областной и муниципальной собственности, их ремонт и реконструкцию, а также финансирование иных первоочередных расходов", — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Сергей Левченко поручил профильным министерствам проанализировать все инвестиционные программы, чтобы с помощью финансового стимулирования ускорить ввод в эксплуатацию объектов областной и муниципальной собственности, имеющих высокую степень готовности.
Отмечается, что с 2015 по 2017 год финансовая помощь муниципалитетам увеличилась в регионе с 4,9 миллиарда до 8,1 миллиарда рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов увеличен до 6,9 миллиарда рублей.
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