Муниципалитеты Приангарья получат дополнительную финпомощь из облбюджета

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Правительство Приангарья предлагает направить муниципальным образованиям региона дополнительную финансовую помощь при рассмотрении законопроекта об уточнении областного бюджета.

Законопроект должен быть рассмотрен законодательным собранием региона в октябре. Дополнительные доходы от налога на прибыль организаций, а также дотации федерального центра в размере 556 миллионов рублей, полученные в целях стимулирования налогового потенциала, предлагается направить в муниципальные образования.

"Дополнительно изысканные источники предлагается направить на выделение нецелевой финансовой помощи муниципальным образованиям, увеличение предусмотренных для них субвенций на дошкольное и общее образование, инвестиции в объекты областной и муниципальной собственности, их ремонт и реконструкцию, а также финансирование иных первоочередных расходов", — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Сергей Левченко поручил профильным министерствам проанализировать все инвестиционные программы, чтобы с помощью финансового стимулирования ускорить ввод в эксплуатацию объектов областной и муниципальной собственности, имеющих высокую степень готовности.

Отмечается, что с 2015 по 2017 год финансовая помощь муниципалитетам увеличилась в регионе с 4,9 миллиарда до 8,1 миллиарда рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов увеличен до 6,9 миллиарда рублей.

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