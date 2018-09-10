Источник назвал темы переговоров России и делегации из КНДР на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Делегация КНДР на Восточном экономическом форуме обсудит с российской стороной экономическое сотрудничество, в том числе перспективы развития порта Раджин, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова обсуждаться не будет, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Это двусторонняя встреча, будут обсуждаться экономические вопросы, в том числе Раджин, этот вопрос на повестке. То есть экономические аспекты, не денуклеаризация", — сказал собеседник агентства.

Северокорейскую делегацию на ВЭФ-2018 возглавляет министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ. Как заявили РИА Новости в генконсульстве республики, он уже прибыл во Владивосток.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.