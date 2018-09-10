Бюджетный комитет Думы поддержал усиление контроля за расходами регионов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством, о контроле со стороны Счетной палаты (СП) РФ и Федерального казначейства за эффективностью расходов региональных и местных бюджетов.

Документ разработан в целях усиления контроля соблюдения законодательства РФ при исполнении бюджетов бюджетной системы и повышения результативности контрольной деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля. Законопроект наделяет СП и Казначейство правом контролировать исполнение регионами и муниципалитетами не только бюджетного законодательства, но и всех законов и нормативных актов о расходах их бюджетов.

Они также смогут контролировать расходование межбюджетных трансфертов, в том числе транзитные субсидии муниципалитетам, поступающие в регионы из федерального бюджета. Сейчас многие виды нарушений, которые наносят госбюджету финансовый ущерб, не считаются нарушением бюджетного законодательства, поэтому контрольные органы не могут с ними бороться. Выявленные нарушения теперь станут основанием для применения ответственности в отношении нарушителей муниципального уровня в случае несоблюдение целей и условий предоставления транзитных субсидий.

"Оказывается, (сейчас) можно нарушать законодательство, устанавливающее расходные обязательства, можно не соблюдать договоры о предоставлении субсидий, госконтракты, что впрямую не попадает под сферу бюджетного законодательства, и никаких механизмов финконтроля. … А на самом деле практика сложилась так, что органы финконтроля в целом этим занимаются, но испытывают постоянные проблемы в организации этих своих полномочий и применении мер ответственности", — заявил на заседании бюджетного комитета заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

Законопроектом уточняется порядок применения так называемых бюджетных мер принуждения, то есть, финансовых наказаний в отношении нарушителей бюджетного законодательства. Например, когда бюджетные трансферты или бюджетные кредиты используются нецелевым образом. Минфин России наделяется полномочиями определять расчет сумм неправомерно использованных бюджетных средств с учетом особенностей разных видов нарушений в сфере регулирования бюджетных отношений.

Кабмин РФ будет утверждать стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Эти стандарты установят единые принципы определения и основания проведения проверок, ревизий и обследований, права и обязанности должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности, исключению дублирования контрольных мероприятий. Сферу внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита предлагается распространить на получателей бюджетных средств.