Глава Приамурья обсудит с делегацией Китая экспорт готовой сельхозпродукции

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов заявил РИА Новости, что планирует обсудить на Восточном экономическом форуме с представителями Китая планы по экспорту готовой сельхозпродукции в КНР.

Он напомнил, что в Амурской области строится автодорожный мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ, при этом межправительственное соглашение разрешает строительство совмещенного моста, поэтому рассматривается возможность возведения его железнодорожной части.

"Эта тема сырая, поэтому будем как раз здесь (на ВЭФ-2018 – ред.) обсуждать. Здесь будет руководство провинции Хэйлунцзян, потому что без этих ключевых двух игроков вся остальная работа бессмысленна. Поэтому обсудим, насколько это рентабельно, насколько это интересно. Как вы знаете, у нас строится в Еврейской автономной области мост железнодорожный, тоже высокой степени готовности, чтобы они не перехлестнулись по трафику", — пояснил Орлов.

"Железнодорожный мост создает хорошие предпосылки по работе сельхозтоваропроизводителей на экспорт. Последние годы большие инвестиции пришли в сельское хозяйство, у нас есть продукция, которую мы готовы не в сырье поставлять. Поэтому здесь мост, конечно, может способствовать. Поэтому… я хотел бы пообсуждать с китайскими партнерами… тему открытия границ для этой продукции", — добавил глава региона.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.