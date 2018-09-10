Путин поручил решить вопрос с пунктами пропуска на мостах в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил решить ситуацию с созданием пунктов пропуска на мостах Нижнеленинское (ЕАО)—Тунцзян (КНР) и Благовещенск— Хэйхэ (КНР).

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что к окончанию строительства двух мостов в 2019 году Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян пункты пропуска еще не будут готовы. "Мосты будут стоять, а перевозить по ним будет невозможно. В 2019 их (пунктов пропуска — ред) не будет, а мосты будут достроены. Пункты пропуска в 2021 будут, скорее всего", — отметил Трутнев.

"Если мост будет готов, а пункты пропуска не будут, то он просто будет стоять пустой и не будет использоваться, то это будет смешно. Надо посмотреть и перераспределить, чтобы все было готово для эксплуатации. Нас на смех поднимут. Мы построили мост, а он работать не будет? Не пройти не проехать по нему нельзя будет? Зачем тогда строили? Посмотрите, пожалуйста, это в перечне получений надо будет отметить", — сказал Путин на президиуме Госсовета.

Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина составляет 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.

Строительство трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Срок сдачи моста сдвинут с конца 2018 года на июнь 2019 года,

Глава государства совершает рабочую поездку на Дальний Восток с 10 по 12 сентября для участия в работе четвертого Восточного экономического форума.

Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Амурской области. Мост будет протяженностью 19,9 километра, вантовый с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) строит подрядчик из РФ, еще 6,5 километра будет проходить по территории Китая.

В конце августа министерство транспорта и строительства Приамурья сообщало, что российская сторона в сентябре начнет выполнять надвижки пролетного строения моста через реку Амур.