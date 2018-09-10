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Экономика

Путин поручил решить вопрос с пунктами пропуска на мостах в Китай

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (169)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил решить ситуацию с созданием пунктов пропуска на мостах Нижнеленинское (ЕАО)—Тунцзян (КНР) и Благовещенск— Хэйхэ (КНР).

Рабочий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Срок сдачи моста через Амур из ЕАО в Китай перенесен на июль 2019 г
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что к окончанию строительства двух мостов в 2019 году Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян пункты пропуска еще не будут готовы. "Мосты будут стоять, а перевозить по ним будет невозможно. В 2019 их (пунктов пропуска — ред) не будет, а мосты будут достроены. Пункты пропуска в 2021 будут, скорее всего", — отметил Трутнев.

"Если мост будет готов, а пункты пропуска не будут, то он просто будет стоять пустой и не будет использоваться, то это будет смешно. Надо посмотреть и перераспределить, чтобы все было готово для эксплуатации.  Нас на смех поднимут. Мы построили мост, а он работать не будет? Не пройти не проехать по нему нельзя будет? Зачем тогда строили? Посмотрите, пожалуйста, это в перечне получений надо будет отметить", — сказал Путин на президиуме Госсовета.

Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина составляет 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути.

Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин попросил доложить о мерах для ликвидации отставания Дальнего Востока
Строительство трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Срок сдачи моста сдвинут с конца 2018 года на июнь 2019 года,

Глава государства совершает рабочую поездку на Дальний Восток с 10 по 12 сентября для участия в работе четвертого Восточного экономического форума.

Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Амурской области. Мост будет протяженностью 19,9 километра, вантовый с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) строит подрядчик из РФ, еще 6,5 километра будет проходить по территории Китая.

В конце августа министерство транспорта и строительства Приамурья сообщало, что российская сторона в сентябре начнет выполнять надвижки пролетного строения моста через реку Амур.

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