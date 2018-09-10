Названы регионы с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Самые высокие зарплаты по стране зафиксированы на севере и в Москве, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата за полугодие.

Больше всего получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем 100617 рублей. На Чукотке средняя зарплата составила 98291 рубль, в Москве — 82471 рубль.

При этом средний заработок по стране равняется 42555 рублям.

Самые маленькие зарплаты — у жителей Алтайского края (24402 рубля). В районе 24 тысяч также зарабатывают в Чечне, Карачаево-Черкесии и в Ивановской области.

По статистике, самой прибыльной отраслью оказалась сфера воздушного и космического транспорта — там зарабатывают 161,7 тысячи в месяц. Нефтяникам и газовикам в среднем платят по 123 тысячи рублей.

Меньше всего оплачивается работа специалистов, которые шьют одежду — они получают 20,8 тысячи рублей в месяц, отмечает газета.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, лидерами по самому низкому уровню безработицы и быстрому трудоустройству стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Противоположная ситуация сложилась в Ингушетии, Туве, Карачаево-Черкесии, Чечне, на Алтае, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.