Путин попросил доложить о мерах для ликвидации отставания Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о мерах по ликвидации отставания социально-экономического положения Дальнего Востока.

"Хотел бы также в целом услышать, в каком объеме предусмотрены в проектах мероприятия по опережающему развитию Дальнего Востока, запланированы ли специальные меры по ликвидации накопленных отставаний, сколько средств заложено, какими темпами будут достигаться поставленные цели. Есть ли проблемы, решение которых затягивается, и нужно разобраться в причинах", — заявил Путин на заседании президиума Госсовета.

Глава государства попросил участников заседания обозначить проблемы, существующие в регионе, а также позиции по формированию национальных проектов, предусмотренных новым майским указом.