Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018

Владимир Путин проводит во Владивостоке заседание президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Основные направления на ближайшие и среднесрочные перспективы по развитию Дальнего Востока были определены в июле на совещании с членами правительства, теперь же руководители всех дальневосточных регионов должны подробно обозначить проблемы и свою позицию по формированию нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Основные направления на ближайшие и среднесрочные перспективы мы определили в июле на совещании с членами правительства, а сейчас предметно рассмотрим ключевые вопросы с участием руководителей всех дальневосточных регионов. Я рассчитываю, уважаемые коллеги, что вы предельно подробно, откровенно обозначите проблемы, а также свою позицию по формированию национальных проектов, предусмотренных "майским" указом. Эта работа еще не завершена, и тем важнее обсудить именно сегодня те конкретные вопросы, которые приоритетны для дальневосточников", — сказал Путин на заседании президиума Государственного совета, посвященного обсуждению мер по реализации стратегических задач, определенных указом президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Не буду сейчас детально останавливаться на результатах, которых уже удалось добиться, начиная с 2013 года, когда мы вплотную стали заниматься развитием Дальнего Востока. Вы знаете, что сделано немало, хотел бы поблагодарить коллег, которые в последние годы проводили эту работу. И подчеркну, опираясь на фундамент уже достигнутого, нам необходимо двигаться дальше, сделать еще больше", — отметил президент.