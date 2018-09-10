"Почта России" запустила альтернативный канал доставки почты из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. "Почта России" открыла новый канал наземной доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая, говорится в сообщении предприятия.

Как рассказала "Почта", теперь ежедневно часть наземной почты из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда следует в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Доставка отправлений осуществляется поездом "Почты России", курсирующим каждый день по маршруту Владивосток-Москва. Ранее нерегистрируемая почта доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом, напомнил почтовый оператор.

"Регистрируемые отправления, имеющие приоритет при доставке, по-прежнему будут доставляться авиатранспортом. Расширение каналов доставки из КНР обусловлено значительным ростом числа почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов", — подчеркнули в "Почте России".

"Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов России", — приводятся в сообщении слова замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергея Малышева.

"На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнёра – "Почты России" – в Москве", — отметил генеральный директор AliExpress в России Лю Вей, слова которого приводятся в сообщении.