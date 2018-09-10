Путин призвал создать стимул для компаний, инвестирующих проекты в ДФО

10:3410.09.2018
(обновлено: 11:58 10.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Власти РФ должны продумать стимулы для предприятий, способных вкладывать в проекты на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в рамках Восточного экономического форума.
В ходе заседания президиума Госсовета в дальневосточных регионах выделены центры экономического роста, где будет создаваться дополнительная социальная инфраструктура. На реализацию плана по развитию таких центров до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей, отметил Путин.
"Стройка предстоит большая. Здесь важно… создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи", — сказал Путин, отметив также необходимость ослабления бюрократизации административных процедур.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
Четвертый Восточный экономический форум.