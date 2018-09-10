Путин призвал создать стимул для компаний, инвестирующих проекты в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Власти РФ должны продумать стимулы для предприятий, способных вкладывать в проекты на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в рамках Восточного экономического форума.

В ходе заседания президиума Госсовета в дальневосточных регионах выделены центры экономического роста, где будет создаваться дополнительная социальная инфраструктура. На реализацию плана по развитию таких центров до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей, отметил Путин.

"Стройка предстоит большая. Здесь важно… создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи", — сказал Путин, отметив также необходимость ослабления бюрократизации административных процедур.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.