Госучреждениям предложили запретить закупать иностранные товары из алюминия

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает запретить государственным и муниципальным учреждениям закупать иностранные товары из алюминия, в том числе квадроциклы и велосипеды, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В список в том числе входят алюминиевая проволока, алюминиевые трубы и трубки, двери и окна, бочки, барабаны, банки, квадроциклы и велосипеды, а также электропечи и столовые, кухонные и бытовые изделия из алюминия.
При этом запрет не будет применяться в случае отсутствия аналогов товаров.
Отмечается, что подтверждением страны происхождения товаров является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом государств — членов Евразийского экономического союза.