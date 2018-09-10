Госучреждениям предложили запретить закупать иностранные товары из алюминия

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает запретить государственным и муниципальным учреждениям закупать иностранные товары из алюминия, в том числе квадроциклы и велосипеды, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд установить запрет на допуск отдельных товаров, содержащих алюминий, происходящих из иностранных государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического союза)", — говориться в документе.

В список в том числе входят алюминиевая проволока, алюминиевые трубы и трубки, двери и окна, бочки, барабаны, банки, квадроциклы и велосипеды, а также электропечи и столовые, кухонные и бытовые изделия из алюминия.

При этом запрет не будет применяться в случае отсутствия аналогов товаров.

Отмечается, что подтверждением страны происхождения товаров является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом государств — членов Евразийского экономического союза.