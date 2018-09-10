Песков рассказал, на какие российские технологии стоит сделать ставку

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ рассказал в интервью РИА Новости, на какие технологии России стоит сделать ставку в ближайшие 5-20 лет.

Он напомнил, что в национальном проекте по цифровой экономике прописана программа технических заделов. "Это программа поддержки частных инвестиций в науку и в исследования с помощью создания лидирующих исследовательских центров, через поддержку центров компетенции по сквозным технологиям, то есть по тем технологиям, которые для нас станут критически важными как в ближайшие пять лет, так и на горизонте 15-20 лет", — сообщил он.

"На ближайшем горизонте нужно сделать ставку на цифровизацию процессов в банках, в телекомах, в госуправлении, ставку на использование больших данных, на программы искусственного интеллекта и на распределенный реестр, ставку на беспроводные каналы связи. Это те технологии, в зависимости от освоения которых мы как страна либо станем успешными на горизонте до 2024 года, либо нет", — пояснил Песков.

На горизонте 5-10 лет, по его словам, России нужно будет сосредоточиться на таких технологиях, как "новые материалы, компактные источники энергии, компьютерное моделирование и 3D печать". "На горизонте 20 и более лет – это квантовые коммуникации и квантовые компьютеры, генетика и управление биологическими объектами в целом", — добавил спецпредставитель президента.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.