Приамурье и ДВФУ договорились развивать технологическое предпринимательство

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен — РИА Новости. Правительство Амурской области будет сотрудничать с Дальневосточным федеральным университетом для поддержки технологического предпринимательства по программе "Технопарк Русский", соглашение об этом подписано в рамках Восточного экономического форума, сообщает инвестиционный портал Амурской области.

"Власти региона будут сотрудничать с Дальневосточным федеральным университетом для поддержки технологического предпринимательства по программе "Технопарк Русский". Амурская область станет третьим регионом ДФО после Камчатки и Приморья, где реализуется программа", — отмечается в сообщении.

Как отметил врио губернатора Приамурья Василий Орлов, чьи слова приводит портал, такие проекты, как космодром Восточный, газопровод "Сила Сибири" и Амурский ГПЗ, реализуемые в регионе, "нуждаются в технологическом предпринимательстве".

"Для развития этого направления при поддержке правительства более года работает коворкинг-офис. Также уже два года проекты местных молодых предпринимателей собирает Амурская инновационная выставка. Уверен, что с подписанием соглашения технологический бизнес региона получит еще один мощный импульс для развития", — цитирует портал Орлова.

Отмечается, что в результате работы программы "Технопарк Русский" технологическое предпринимательство получит поддержку в работе с иностранными компаниями, помощь в проведении в том числе международных мероприятий, содействие в работе с резидентами ТОР региона. Для технологического бизнеса в том числе организуют поддержку СМИ и проведение рекламных кампаний, для развития проектов привлекут экспертов инновационной сферы.

"В результате соглашения также получат поддержку и развитие 50 проектов технологического предпринимательства, которые собрала за два года Амурская инновационная выставка", — уточняет портал.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.