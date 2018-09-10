Сбербанк подпишет соглашение с РЭЦ о создании "одного окна" для экспортеров

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сбербанк планирует в рамках Восточного экономического форума подписать соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) о создании сервиса "одного окна", который облегчит экспортерам процесс обращения за господдержкой, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

"Планируем подписывать соглашение с Российским экспортным центром, в рамках которого мы создаем совместный сервис "одного окна", чтобы экспортерам было удобно обращаться за механизмами господдержки экспорта. Хотим сделать процесс полностью цифровым, чтобы экспортер запрашивал поддержку, а мы осуществляли весь бэк-офис с необходимыми регуляторами и возвращали ответ", — ответил Попов на вопрос, какие подписания в рамках ВЭФ готовит Сбербанк.

"Кроме того, планируется подписание соглашения с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА), что поспособствует расширению деловых контактов между российскими и корейскими предприятиями", — добавил зампред крупнейшего российского банка.

По словам Попова, в этом году активно будут подписывать соглашения дочерние компании Сбербанка. "Такого раньше не было. Это будет около 10 соглашений с субъектами Российской Федерации", — рассказал он.

В рамках ВЭФ Сбербанк также намерен участвовать в дискуссии по развитию несырьевого экспорта. "Мы являемся серьезным партнером Российского экспортного центра. В нашей клиентской базе выявляем предприятия с потенциалом для экспорта, обучаем и оказываем им помощь, в том числе финансированием, для вывода продукта на экспорт. Для нас это очень важная задача", — отметил Попов. В настоящее время Сбербанк сопровождает более 20% российского экспорта, в основном банк работает с несырьевыми экспортерами, указал Попов.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.