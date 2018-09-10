Ъ: кондитеры пожаловались на дефицит сухого молока

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" (объединяет Mars, Nestle, "Объединенных кондитеров" и другие) сообщила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли в связи с запретом на его импорт из Белоруссии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации.

Сухая молочная сыворотка и сухое молоко — важнейшие ингредиенты для кондитерской промышленности, и их дефицит ставит российских производителей в тяжелые условия, говорится в письме.

Импорт части молочного сырья, включая сухое молоко и сыворотку, из Белоруссии запрещен с 6 июня. В июле глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц договорились постепенно снимать взаимные ограничения. С тех пор Россельхознадзор разрешил поставки нескольким предприятиям.

Исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин пишет, что уже есть острая нехватка качественных сухих молочных продуктов, которая не может быть покрыта российскими поставщиками — прежде всего по параметрам безопасности. По его словам, в кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к его качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли, объясняет Лашманкин.

О том, что ограничения на поставки из Белоруссии создают риски для российской пищевой промышленности, уже предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), письмо ушло первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву. В АЕБ и аппарате Силуанова не комментируют эту тему. Представитель Гордеева сообщил газете, что с вопросом поручено разобраться Минсельхозу. Там уточнили, что "ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов".

Сертифицированных производителей качественного сухого молока в России мало, а их продукция в среднем на 15-20% дороже белорусских аналогов, уверяет Лашманкин. По оценкам "Асконда", местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров. Остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из стран дальнего зарубежья были заменены белорусскими. "Асконд" просит Медведева поручить профильным министерствам принять решения для обеспечения российских производителей кондитерских изделий качественным молочным сырьем по доступным ценам.