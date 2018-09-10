Новак заявил, что уже обсуждал с Перри новые санкции США против Ирана

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Министры энергетики РФ и США встретятся 13 сентября в Москве, обсудят грядущие санкции в отношении Ирана и вопросы по газопроводу "Северный поток-2", сообщил РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума
Позднее он уточнил журналистам, что тематика встречи будет обширной.
"Темы встречи — сотрудничество в области энергетики, энергоэффективности, восстановление взаимоотношений в области энергодиалога. Мы, безусловно, будем говорить о ситуации на рынке нефти и газа… Будем обсуждать строительство инфраструктуры (газовой, в частности, газопровода "Северный поток-2" — ред).", — сказал Новак.
"В прошлый раз мы обсуждали, конечно, те последствия санкций к Ирану, которые могли повлиять на мировые рынки, которые США планируют ввести с ноября. Думаю, безусловно, эту тему затронем, поскольку она очень сильно влияет на ожидания рынков", — сказал министр.
По его словам, Иран не обращался к России, чтобы та выступила посредником в переговорах двух стран.