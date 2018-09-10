Гости ВЭФ в личном кабинете смогут войти в экспертный совет "Росконгресса"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Гости Восточного экономического форума через личный кабинет на сайте фонда "Росконгресс" смогут первыми подписаться на рассылку новостей и войти в экспертный совет, сообщает пресс-служба фонда.

"На сайте фонда "Росконгресс" появился личный кабинет пользователя, который позволяет подписаться на рассылку интересующих новостей и материалов информационно-аналитической системы фонда, а также войти в число его экспертов. На первом этапе воспользоваться личным кабинетом могут только участники и гости Восточного экономического форума. Доступ будет осуществляться по тем же логинам и паролям, что и для входа в приложение ВЭФ-2018 и в личный кабинет участника ВЭФ на официальном сайте форума", — говорится в сообщении.

Чтобы подписаться на новостную и информационно-аналитическую рассылку пользователю достаточно ввести и подтвердить адрес электронной почты и создать собственные списки интересующих тем. Через личный кабинет можно присоединиться к экспертному сообществу фонда "Росконгресс" с возможностью принимать в дальнейшем участие в формировании актуальной повестки предстоящих мероприятий.

В дальнейшем доступ к личному кабинету планируется предоставить участникам других мероприятий фонда.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.