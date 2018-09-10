"Аэрофлот" закажет еще сто самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" закажет у компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) еще 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пять источников, близких к разным сторонам сделки.

Соглашение будет подписано в понедельник, 10 сентября, добавляет федеральный чиновник.

Заказ будет сделан в рамках новой стратегии "Аэрофлота", которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняют два собеседника. Сейчас все рейсы "Аэрофлот" выполняет через "Шереметьево", прямых рейсов между другими городами у него нет. Но в конце июня гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что перевозчик будет создавать и региональные хабы. Но сколько и в каких городах, он не уточнил.

Представители "Аэрофлота" и ГСС от комментариев изданию отказались.

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. "Аэрофлот" – его крупнейший эксплуатант. В 2005 году компания подписала с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 году. Сейчас в парке "Аэрофлота" 49 SSJ100, последний придет в этом году. Всего ГСС за неполных восемь лет выпустила 160-170 лайнеров.

Собеседники газеты не уточняют, кто будет лизингодателем и каковы сроки поставки еще 100 SSJ100.