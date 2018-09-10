"Русгидро" в декабре пустит третий блок Усть-Среднеканской ГЭС

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. "Русгидро" в декабре планирует ввести в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области и намерена строить четвертый блок, сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов.

"Третий гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС вводим в Магаданской области… в декабре", — сказал Шульгинов.

Он также отметил, что компания "будет настаивать" на строительстве четвертого гидроагрегата ГЭС. Финансирование предполагается за счет средств "Русгидро". Согласно презентационным материалам компании, четвертый гидроагрегат может заработать к 2023 году.

"Мы уже проводим работу с Минэнерго, доказываем. Там есть такая сложная проблема, зависимость: чтобы третью машину сделать, четвертую не делая, нужно провести мероприятия, связанные с безопасностью, исходя из трех машин. А если четвертую машину включать, их можно не делать. Мы не хотим, чтобы бросовые затраты были, это раз. И второе — все равно там идет развитие золотодобывающей промышленности, то есть у нас появляется еще спрос на потребление. Мы посчитали, что эффективнее достроить машину и станцию закончить", — рассказал Шульгинов.

Третий гидроагрегат ГЭС, который планируется пустить в декабре, будет первый гидроагрегатом этой электростанции, работающим полностью с постоянным оборудованием. Потом постоянное оборудование будет установлено вместо временного на два работающих сейчас агрегата. Это временные рабочие колеса на турбинах. Напор для них создает временная земляная плотина, которую с пуском третьего гидроагрегата заменит постоянная плотина. Мощность ГЭС в итоге увеличится со 168 МВт до 310 МВт. Ее проектная мощность составляет 570 МВт и предусматривает работу четырех гидроагрегатов.

В середине 2017 года Шульгинов говорил, что строительство четвертого блока под вопросом, потому что нет источников финансирования и не подтверждается заявленный рост потребления электроэнергии, в частности, от Наталкинского золоторудного месторождения.