Министр экономики Японии не поедет на ВЭФ из-за землетрясения на Хоккайдо

ТОКИО, 10 сен — РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко не едет на Восточный экономический форум во Владивосток, поскольку занят восстановительными работами после землетрясения на Хоккайдо, сообщили РИА Новости в его ведомстве.

"Министр Сэко не может поехать в Россию. Сейчас, когда необходимо восстанавливать электроснабжение (на Хоккайдо), он принял решение остаться в Японии", — сообщили в министерстве.

В то же время, добавили в ведомстве, японский премьер Синдзо Абэ поедет на ВЭФ, как и планировалось.