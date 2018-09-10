Основатель Alibaba посетит ВЭФ, сообщили источники

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма посетит Восточный экономический форум (ВЭФ), планируются встречи с рядом российских чиновников, сообщили РИА Новости три источника, участвующие в подготовке визита делегации из КНР и знакомые с ситуацией.

"Он приедет, вряд ли будет участвовать непосредственно в сессиях и круглых столах, у него будет своя повестка", — сказал один из собеседников РИА Новости.

Другой источник сообщил, что у Джека Ма запланированы встречи с российскими чиновниками. Получить комментарий Alibaba Group РИА Новости пока не удалось.

В понедельник компания опубликовала письмо Джека Ма, в котором он заявляет, что через год — 10 сентября 2019 года — оставит пост главы компании, его должность займёт нынешний CEO Чжан Юн (Дэниэль Чжан).

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Минпромторг РФ и Alibaba договорились ранее о расширении экспорта российских товаров по каналам интернет-торговли.

В январе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что РФПИ в ближайшее время объявит о совместных инвестициях с китайской компанией Alibaba в логистическую инфраструктуру рунета. В августе источник РИА Новости сообщал, что РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group обсуждают возможность создания совместного предприятия в России.