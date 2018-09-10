Лавров может принять участие в Диалоге молодых дипломатов стран АТР на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в Диалоге молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба "Росконгресса".

"Одиннадцатого-двенадцатого сентября во Владивостоке в рамках ВЭФ-2018 состоится Диалог молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это встреча в рамках реализации инициативы Совета молодых дипломатов МИД России (СМД) "Форумы молодых дипломатов", которая существует уже более пяти лет. Планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, известных общественно-политических деятелей и журналистов", — говорится в сообщении.

Участники обсудят совместные проекты в сфере цифровой экономики, высоких технологий и глобальной безопасности. 11 сентября будет организована первая конференция молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 12 сентября пройдут рабочие секции "Совет молодых дипломатов МИД России: концепция "горизонтальной дипломатии" и "Актуальные проблемы международной политики и экономики" и тематическая региональная дискуссия, уточнили в пресс-службе.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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