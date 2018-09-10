"Русгидро" хочет включить в программу модернизации ТЭС пять проектов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. "Русгидро" в рамках готовящейся в РФ масштабной программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемой в 1,5 триллиона рублей, планирует строительство и модернизацию пяти станций на Дальнем Востоке, сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов.

"Перечень объектов определен, он поддержан президентом России. Поэтому нам остается только провести все согласования — на комиссии по развитию энергетики… Мы подготовим в ближайшее время обоснование инвестиций еще раз (мы когда-то это делали, сейчас актуализируем), вынесем эти параметры финансовые на комиссию по развитию энергетики", — сообщил Шульгинов.

Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 455 МВТ для замещения выводимой Артемовской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-4 мощностью 344 МВт для замещения выводимой Хабаровской ТЭЦ-1 и второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 144 МВт для замещения выводимой Якутской ГРЭС. Модернизацию планируется провести на Владивостокской ТЭЦ-2 (203 МВт) и Комсомольской ТЭЦ-2 (120 МВт).

Как пояснил Шульгинов, Владивостокскую ТЭЦ-2 планируется перевести на газ. Хабаровская ТЭЦ-4 также будет газовой, а Артемовская ТЭЦ-2 — угольной.

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть до 41 ГВт мощностей. Попавшие в нее проекты получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планируется провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024.