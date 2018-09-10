Сахалин расширяет инвестиционное сотрудничество с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Сахалинская область расширяет сотрудничество с Японией в рамках режимов территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

По его словам, режимы ТОР и СПВ на территории области позволяют существенно расширить перспективы инвестиционного сотрудничества с ближайшими соседями Сахалина по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он отметил, что активизация диалога на высшем уровне и договоренности лидеров России и Японии способствовали углублению и расширению российско-японского сотрудничества на региональном уровне. По мнению губернатора, Сахалинская область играет особую роль в отношениях двух стран.

"Япония — ближайший сосед и один из основных торгово-экономических партнеров Сахалинской области. В 2017 году объем взаимной торговли составил более 4 миллиардов долларов. Это более 30% внешнеторгового оборота области. В этом году отмечается рост взаимного товарооборота более чем на 40% к соответствующему периоду прошлого года. Основу сахалинского экспорта в Японию составляют энергоресурсы — нефть, газ, уголь, а также рыба и морепродукты", — подчеркнул губернатор.

По данным губернатора, на начало 2018 года на территории области зарегистрированы 53 предприятия с японским инвестициями. Их основными видами деятельности являются добыча сырой нефти и газа, вылов рыбы и водных биологических ресурсов (ВБР) и предоставление различных услуг. "Причем есть проекты, связанные с наращиванием экспорта углеводородов, — это строительство третьей очереди завода СПГ в рамках проекта "Сахалин-2". Нефтегазовый комплекс определяет и дальнейшие перспективы сотрудничества региона с Японией", — отметил Кожемяко.

В качестве перспективных направлений сотрудничества Сахалина с Японией Кожемяко назвал участие японских компаний в развитии инфраструктуры туризма, в строительстве СПА-отелей, бальнеологических комплексов. Он отметил, что Сахалинская область продвигает современные энергосберегающие технологии на японский рынок.

"Островная компания KARVI, специализирующаяся на производстве оконных и фасадных систем по современной европейской технологии, поставляет продукцию в Саппоро, Токио и Осаку. Это один из показательных примеров присутствия сахалинской несырьевой продукции на японском рынке", — сказал глава региона.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.