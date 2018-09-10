Участники ВЭФ смогут сделать бесплатную прививку от гриппа

Аэростат на открытии IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Аэростат на открытии IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Участники и гости Восточного экономического форума (ВЭФ) смогут сделать бесплатную прививку от гриппа на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме, говорится на стенде ведомства.

"Перед началом вакцинации будет проведен обязательный осмотр медицинским сотрудником, после проведения вакцинации выдаётся сертификат установленного образца", — говорится в объявлении.

В нем отмечается, что оптимальным временем для прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

"Грипп чаще всего приходит в Россию с восточных рубежей страны. Поэтому первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока", — говорится на стенде Роспотребнадзора.

Аналогичная акция проводилась в прошлом году. Как сообщалось, за два дня работы ВЭФ-2017 на стенде Роспотребнадзора прививку от гриппа получили 117 человек, включая высоких гостей форума, журналистов и представителей организаторов форума.

На территории ВЭФ также работают медпункты, стоят кареты скорой помощи, а также специальный автомобиль с оборудованием для проверки на ВИЧ.