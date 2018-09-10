"Русгидро" ввело в эксплуатацию ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке

Дымовые трубы главного корпуса во время завершающего этапа строительства ТЭЦ Восточная во Владивостоке. Архивное фото

Дымовые трубы главного корпуса во время завершающего этапа строительства ТЭЦ Восточная во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. "Русгидро" во Владивостоке ввело в эксплуатацию ТЭЦ "Восточная", инвестиции в которую превысили 13,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска ТЭЦ.

ТЭЦ стала первым за 45 лет объектом большой энергетики, построенным во Владивостоке. Электрическая мощность станции составляет 139,5 МВт и тепловая — 432 Гкал/ч. ТЭЦ замещает выбывающие тепловые мощности Центральной пароводяной бойлерной в городе.

Как сообщил на церемонии пуска ТЭЦ глава "Русгидро" Николай Шульгинов, новая станция обеспечит до 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тысяч жилых квартир и ряда промышленных предприятий города. Шульгинов подчеркнул, что значительная часть оборудования новой станции – российского производства.

Так, котлы-утилизаторы изготовлены ПАО "Силовые машины", пиковые водогрейные котлы – АО "Дорогобужкотломаш", паровые котлы – ООО "Энтророс", силовые трансформаторы – ООО "Тольяттинский Трансформатор" и АО "Группа СВЭЛ".

На станции используются газотурбинные установки GE.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, новая ТЭЦ создаст значительный резерв тепловой мощности для проектируемых сейчас новых жилых кварталов. Губернатор отметил, что основным топливом станции является природный газ. Его использование оказывает минимальное воздействие на экологию города.

"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Компания обеспечивает более 90% выработки электроэнергии Дальнего Востока. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.