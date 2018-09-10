РИА Новости выпустило ленту для ВЭФ-2018 в мобильном приложении

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.

С 10 сентября по 13 сентября включительно подписчики мобильного приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с ВЭФ пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной общественно-политической и экономической повесткой дня, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке; оно позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2018.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.