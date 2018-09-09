Создатель средств РЭБ в 2019 году завершит программу импортозамещения

ГЕЛЕНДЖИК, 9 сен – РИА Новости. Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) в 2019 году завершит все работы по импортозамещению комплектующих стран НАТО, сообщил журналистам советник первого заместителя генерального директора Концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев.
КРЭТ – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, средств государственного опознавания, комплексов радиоэлектронной борьбы, измерительной аппаратуры различного назначения. Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения.