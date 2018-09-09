В рамках ВЭФ впервые пройдут сессии о спорте

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Впервые в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдут спортивные панели, одна из тем которых "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022", сообщает фонд "Росконгресс".

"Впервые в деловую программу Восточного экономического форума, который стартует 11 сентября во Владивостоке, включены две спортивные панели. Двенадцатого сентября состоится сессия "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022". Откроет дискуссию помощник президента России, заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин", — говорится в сообщении.

На сессии, которая стала результатом взаимодействия министерства спорта, Олимпийского комитета России и фонда "Роскогресс", обсудят, какие форматы обмена в сфере спорта интересны странам, в каких интеграционных проектах заинтересованы Международный олимпийский комитет и ведущие спортивные федерации.

"На сессии выступят министр спорта Китая Гоу Чжонвэн, который также возглавляет НОК КНР, и генеральный директор по коммуникациям оргкомитета "Пекин-2022" Чан Юй. Это будет первый визит Гоу Чжонвэн в Россию, и, по сути, первая презентация зимней Олимпиады-2022 в нашей стране", – подчеркнул заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

В дискуссии примут участие министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заместитель директора МОК по связям с Олимпийским движением Джеймс Маклеод, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин и легенда сумо, полномочный представитель президента Монголии по делам монголо-японского сотрудничества Дагвадорж Долгорсурэн.

Также на ВЭФ пройдет сессия о государственно-частном партнерстве "ГЧП в спорте: новые возможности для инвесторов", которую откроет вице-премьер Ольга Голодец. В обсуждении примут участие министр спорта Павел Колобков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Удмуртии Александр Бречалов, Председатель правления АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов, депутат Госдумы Дмитрий Свищев и председатель правления АНО "Национальный центр развития государственно-частного партнерства" Павел Селезнев.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.