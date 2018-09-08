Чтобы компании вкладывали в свое развитие, нужны условия, заявил Мантуров

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Власти РФ должны создать условия, чтобы предприятия были заинтересованы сами вкладывать в свое развитие, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я поддерживаю инвестирование в развитие предприятий. Мы имели возможность беседовать с коллегами — министром финансов — первым вице-премьером. Мы должны создать максимально комфортные условия, чтобы предприятия были заинтересованы сами вкладывать в себя, в развитие лучших доступных технологий, в создание новых продуктов, наша задача — работать активнее с компаниями…, либо (компаниям — ред.) использовать нами подготовленные предложения о внедрении каких-то технологий у себя на производстве…, и мы получим увеличение производительности труда без принуждения", — считает министр.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон".

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября этого года.