Чтобы компании вкладывали в свое развитие, нужны условия, заявил Мантуров

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Власти РФ должны создать условия, чтобы предприятия были заинтересованы сами вкладывать в свое развитие, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон".
По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября этого года.