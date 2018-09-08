ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в экономическом сотрудничестве с Северной Кореей Россия будет искать сферы, которые не ограничены санкциями ООН.

"Мы открыто говорили нашим северокорейским партнерам, что мы не можем нарушать санкции, не можем нарушать санкционный режим в тех сферах, где наложены санкции санкционным комитетом ООН. Те санкции, которые налагаются в одностороннем порядке, как это сделал ряд западных стран, они, конечно, нелегитимны, они вне правового поля, но тем не менее они есть, и многие компании, многие страны, если не большинство, конечно, боятся их нарушать. Мы будем искать те направления, те сферы, которые не запрещены к сотрудничеству наложением санкций", — сказала журналистам в субботу Матвиенко.