Предложенные Трампом пошлины больше всего ударят по США, заявили в Apple

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американская компания Apple в письме американскому правительству заявила, что предложенные Дональдом Трампом пошлины на товары из Китая скажутся на ценах некоторой ее продукции для американских покупателей.

"Наша обеспокоенность по поводу этих тарифов заключается в том, что они больше всего ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности, но к более высоким ценам для покупателей в США", — говорится в обращении представителей компании к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру. Копия письма размещена на правительственном портале E-rulemaking под управлением Агентства по охране окружающей среды США.

В Apple пояснили, что речь идет, в том числе, об "умных часах" Apple Watch, наушниках AirPods, персональном компьютере Mac mini, некоторых зарядках, аксессуарах для iPad и кабелях. При этом смартфон iPhone не указан среди продукции, которая может попасть под волну повышения цен.

Ранее Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. СМИ сообщали, что пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов будет введены в сентябре. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти "очень скоро". В пятницу Трамп заявил, что США готовы ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще на 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.