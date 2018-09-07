МОСКВА, 7 сен — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ не видит необходимости в дополнительных налоговых льготах для разработки нефтегазовых месторождений в Западной Сибири, сообщил начальник департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

Он отметил, что снижение добычи нефти в Западной Сибири связано с перенаправлением инвестиций компаний в другие регионы.

"На мой взгляд, он обусловлен тем, что мы очень комфортные условия для инвестиций создали в новых регионах нефтедобычи. Соответственно, там доходность инвестиций и даже предсказуемость, я бы сказал, этой доходности гораздо выше, чем в brownfield (выработанные месторождения. — Прим. ред.) Западной Сибири, где мы дополнительные слагаемые в НДПИ вводим и так далее. В новых регионах нефтедобычи они защищены от этой нестабильности, поэтому, конечно, они предпочитают инвестировать в новые регионы нефтедобычи, в Восточную Сибирь, Коми, север Ямала, Якутию, потому что там стабильности больше и доходность выше", — сказал Сазанов в ходе Московского финансового форума.

"Сама по себе Западная Сибирь дает сейчас, на мой взгляд, приемлемую доходность, но в силу ограниченности инвестиционного ресурса нефтяных компаний просто инвестиции были переориентированы на эти новые регионы. По мере того, как там проекты будут истощаться, со временем, я думаю, в любом случае компании вернутся в Западную Сибирь и продолжат там инвестировать, и тот спад добычи, который мы наблюдаем, будет существенно замедлен. Поэтому каких-то дополнительных стимулов сейчас для Западной Сибири создавать, я полагаю, что не нужно, с учетом того, что мы уже ввели НДД и экспериментировать в этом новом режиме мы там уже начали, хоть и на небольшом объеме добычи", — уточнил он.

Ранее СМИ сообщали, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину предложил рассмотреть возможность налоговых льгот для стимулирования инвестиций в разработку месторождений в Западной и Восточной Сибири.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.