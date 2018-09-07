"Газпром" предложил изменить условия освобождения от налога с дивидендов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. "Газпром" предлагает снизить долю акционеров в компаниях РФ, которая дает право не платить налог на прибыль с дивидендов, до 25% с нынешних 50%, сообщил начальник налогового департамента "Газпрома" Карен Оганян.

"Как мне кажется, можно с точки зрения дивидендов рассмотреть вопрос о сокращении доли владения, которая дает освобождение (от выплаты налога на прибыль — ред.), с 50% может быть уменьшена до 25%, еще меньше. Например, Германия вообще 95% дивидендов освобождает, и только 5% облагаются по ставке 30%. Таким образом, эффективная ставка получается 1,5%. Наверное, тоже интересно было бы на эту тему поговорить", — сказал Оганян в ходе Московского финансового форума.

"В качестве примера, мы посмотрели, дают льготные условия налогообложения дивидендов Нидерланды, Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Турция, Израиль. Поэтому вполне так же вижу здесь пространство для маневра", — отметил он.

Сейчас нулевая ставка налога на прибыль по доходам от дивидендов установлена для компаний, которые владеют не менее 50% в организации, выплачивающей дивиденды.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.