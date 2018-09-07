МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. "Лукойл" при спонсировании гонок "Формулы-1" заплатил на 30% больше налогов из-за неясности в налоговом законодательстве с определением конечного бенефициара, заявил первый вице-президент компании Александр Матыцын в ходе Московского финансового форума.

"Сейчас для нас очень важной является проблема конечного бенефициара. Я вам приведу простой пример. Мы — спонсоры "Формулы-1". Нам голландская компания говорит, что мы должны оплачивать ей. Собственно говоря, мы участвуем не сами по себе, как спонсорство, нас пригласило государство. И в результате мы переплатили на 30% больше налогов, потому что они нам отказались предоставлять какие-то данные относительно конечного налогового резидентства. Ну, мы на всякий случай заплатили НДС и на всякий случай взяли еще налоговый источник по максимуму", — сказал он.

Матыцын в связи с этим отметил, что компания хотела бы, чтобы налоговая служба и Минфин РФ уточнили эти вопросы, чтобы "было более ясное понятие, что делать с третьими лицами".

"Холдинговые компании, грубо если совсем взять, закольцованы: есть Россия, есть холдинг и взаимоотношения между ними. Надо определить, могут ли эти холдинги являться конечными бенефициарами, то есть, ряд вопросов, которые сейчас относятся на усмотрение (налогоплательщиков — ред.). Хотелось бы не дожидаться правоприменительной практики, а правильно заплатить налоги. В нашем понимании правильно — мы их берем по максимуму. Может, оно так и нужно, но если будут какие-то разъяснения, то было бы хорошо", — заключил Матыцын.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.